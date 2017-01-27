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«Укрзализныця» назначила на майские ещё два дополнительных поезда «Киев – Одесса»
10:23 / 27.04.2017
ОДЕССА, 27 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На майские праздники «Укрзализныця» назначила ещё два дополнительных поезда сообщением «Киев – Одесса», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 27 апреля, в пресс-центре транспортного предприятия.
По информации пресс-центра, поскольку ожидается, что наиболее популярными во время майских праздников будут поезда, курсирующие на югу и запад страны, «Укрзализныця» назначила на эти дни ещё два дополнительных поезда: №221/222 и №224/223 «Киев – Одесса».
Дополнительный поезд №223/224 будет отправляться из Киева и Одессы 29 апреля. Из Киева он будет отправляться в 7:54 и прибывать в Одессу в 17:51. Из Одессы поезд будет отправляться в 10:37 и прибывать в Киев в 20:37.
Дополнительный поезд №221/222 Киев — Одесса будет курсировать из Киева и Одессы 3, 5 и 10 мая. Из Киева он будет отправляться в 19:44 и прибывать в Одессу в 05:35. Из Одессы поезд будет отправляться в 00:09 и прибывать в Киев в 10:11.
Указанные поезда будут делать остановки на станциях Винница, Жмеринка и Раздельная. Сейчас продолжается продажа билетов на эти дополнительные поезда.
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