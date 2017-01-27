«Взлётно-посадочная полоса Одесского аэропорта будет построена до конца 2017 года», — губернатор

10:01 / 26.04.2017

ОДЕССА, 26 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Строительство взлётно-посадочной полосы Одесского аэропорта будет завершено к концу 2017 года, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом председатель Одесской ОГА Максим Степанов заявил во время презентации своего отчёта по итогам 100 дней деятельности на должности.

Презентуя отчёт, М. Степанов подчеркнул, что в этом году в Одесском регионе был введён в эксплуатацию новый терминал Международного аэропорта «Одесса». Начато сотрудничество Одесского аэропорта с зарубежными авиакомпаниями AirBaltic (27 марта осуществлен первый рейс из Риги в Одессу), и израильской компанией Sun d‘Or (первые рейсы были произведены из Одессы в Тель-Авив в конце июня 2016 г.).

Кроме того, с начала года было открыто 5 новых автобусных маршрутов между населенными пунктами области (в 2015 году — только один, в 2016 — ни одного).