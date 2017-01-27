«Перевыполнение плана таможенных поступлений позволяет строить дороги в Одесском регионе», — губернатор

09:45 / 26.04.2017

ОДЕССА, 26 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Перевыполнение плана поступлений от таможни в первом квартале 2017 года на 33%, что составило 1,2 млрд. гривен, дало возможность направить значительные средства на ремонт и строительство дорог в Одесской области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом председатель Одесской ОГА Максим Степанов заявил во время презентации своего отчета 100 дней деятельности на должности.

Как отметил губернатор, «все превышения плановых поступлений от таможни должны оставаться в области на ремонт и строительство дорог».

Только с начала этого года этот показатель, по его данным, составил в Одесском регионе 60%, что дало возможность направить 1,2 млрд. грн. на решение этой проблемы.

«5 апреля Одесская область одной из первых в Украине получила все согласования и смогла перейти непосредственно к работе. Что мы успели сделать за это время? Завершаются работы на 5 участках ремонта трассы «Одесса – Рени» общей протяженностью 25 км. Для сравнения — за весь 2016 отремонтировано только 56 км дороги. Также начаты работы по восстановлению дороги «Спасское – Вилково» общей протяженностью 44 км, где 15 лет не велось никаких ремонтных работ. Уже восстановлено более 20 км. Кроме того, начат капитальный ремонт участка дороги «Киев – Одесса» (км 402-409 — Червонознаменский подъем), возобновлено строительство объездной дороги вокруг г. Рени, начаты ремонтные работы на дороге «Одесса – Вознесенск» по территории Березовского района. В связи с закрытием на ремонт моста в районе молдавского села Паланка возникли серьезные проблемы с объездными путями. Я понимал, что решить эту проблему можно только путем аренды части территории Молдовы и строительства на ней объездной дороги в районе этого села. Строительство уже начато, мы ожидаем завершения работ и пуска первого транспорта уже в первой половине мая», — рассказал М. Степанов.