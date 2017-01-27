75 случаев наезда на граждан предотвратили с начала года машинисты на ОЖД

10:41 / 25.04.2017

ОДЕССА, 25 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На Одесской железной дороги машинисты с начала года предупредили 75 случаев наезда на граждан, при этом из-за неосторожности при переходе путей 22 человека были травмированы, из них 16 — смертельно, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 25 апреля, в пресс-центре ОЖД.

По информации пресс-центра, с начала 2017 г. на путях регионального филиала «Одесская железная дорога» ПАО «Укрзализныця» машинисты предупредили 75 случаев наезда железнодорожного транспорта на сторонних граждан, которые переходили пути в неустановленных местах.

Как отметили в пресс-центре, пострадавшие получают травмы в результате нарушения «Правил безопасности граждан на железнодорожном транспорте Украины», в частности переходят железнодорожные пути в неустановленных местах и приближаются к колее ближе, чем на 2 метра. Так, с начала года в результате собственной неосторожности 22 человека были травмированы железнодорожным транспортом, из них 16 случаев со смертельным исходом. 11 случаев травмирования зафиксировано на станциях и еще 11 — на перегонах. В числе пострадавших — трое детей, один из которых погиб.

Для предотвращения таких досадных случаев одесские железнодорожники продолжают проводить активную профилактически разъяснительную работу, а работники ведомственной военизированной охраны проводят рейды для недопущения пребывания посторонних на железнодорожных путях, служебных переходах и тротуарах станций филиала.

В случае обнаружения и задержания таких лиц, принимаются меры в соответствии с действующим законодательством. В частности, с начала года работники ведомственной ВОХР задержали 233 человека (232 — за хождение по путям и одного за проезд в грузовом поезде). 131 человека был оштрафован на сумму 4 тыс. 561 грн.