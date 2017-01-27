«Укрзализныця» назначила на майские праздники дополнительные поезда и рейсы в Одессу

10:18 / 25.04.2017

ОДЕССА, 25 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На майские праздники «Укрзализныця» назначила дополнительные поезда и группы вагонов в направлении Одессы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 25 апреля, в пресс-службе ПАО «Укрзализныця».

Как отметили в пресс-службе, для удобных путешествий пассажиров во время майских праздников «Укрзализныця» уже назначила 23 дополнительных поезда и группы вагонов на популярных направлениях.

В частности, в период с 26 апреля по 10 мая будут курсировать дополнительные поезда: №228 «Одесса – Львов» отправлением из Одессы 27, 29 апреля, 5, 8 мая, из Львова — 28, 30 апреля, 6, 9 мая.

№242 «Одесса – Ужгород» — из Одессы 28 апреля, 1, 7, 9 мая, из Ужгорода — 29 апреля, 2, 8, 10 мая.

№270/269 «Одесса – Харьков» — из Одессы 27, 29 апреля, 2, 4, 9 мая, из Харькова — 26, 28, 30 апреля, 3, 5, 10 мая.

Дополнительные вагоны в составе поезда №24/23 «Одесса — Киев (Москва)» по маршруту «Одесса — Киев – Одесса» будут курсировать из Одессы 26, 28 апреля, 4 мая, из Киева 27, 29 апреля, 5 мая.

Также осуществят дополнительные рейсы графиковые поезда: №136 «Одесса – Черновцы» — из Одессы 26, 28, 30 апреля, 2, 4, 6, 8, 10 мая, из Черновцов 27, 29 апреля, 1, 3 5, 7, 9 мая; №148 «Одесса – Киев» — из Одессы 26, 28, 29 апреля, 1, 3, 5, 6, 8, 10 мая, из Киева — 27, 29, 30 апреля, 2, 4, 6, 7 9 мая; №63/64 «Днепр — Кривой Рог – Одесса» — из Днепра 26, 28, 30 апреля, 2, 4, 6, 8, 10 мая, из Одессы — 27, 29 апреля, 1, 3, 5, 7, 9 мая; №92 «Константиновка – Одесса» — из Константиновки 27, 29 апреля, 1, 3, 5, 7, 9 мая, из Одессы — 26, 28, 30 апреля, 2, 4, 6, 8, 10 мая.

Билеты на эти дополнительные поезда и дополнительные рейсы уже имеются в продаже.