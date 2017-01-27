09:33 / 25.04.2017

ОДЕССА, 25 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Избран директор филиала «Одесская железная дорога» ПАО «Укрзализныця», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 25 апреля, в Департаменте информационной политики и связей с общественностью ПАО «Укрзализныця».

По сообщению департамента, завершился открытый отбор кандидатов на должности директоров региональных филиалов ПАО «Укрзализныця», проводившийся впервые в истории компании. «Укрзализныця» публично обнародовала четкие требования к кандидатам, с которыми можно было ознакомиться на официальном сайте общества.

Первый этап открытого отбора кандидатов на должности директоров региональных филиалов проходил в январе-феврале — тогда из 64 кандидатов было отобрано 23, рекомендованных к участию во 2 этапе отбора. Все участники отбора прошли проверку компетентного органа на коррупционную составляющую. После второго этапа осталось 9 кандидатов.

Вчера, 24 апреля, все они, в соответствии с процедурой и нормами отбора, были заслушаны членами правления ПАО «Укрзализныця», ответили на их вопросы. Также члены правления были ознакомлены с окончательными выводами и рекомендациями экспертной группы ПАО «Укрзализныця».

В итоге правление компании проголосовало за назначение директоров 6 региональных филиалов. Руководителем Одесской железной дороги избран Вячеслав Еремин, до настоящего времени и. о. начальника регионального филиала «Одесская железная дорога».

«Функции директора регионального филиала ПАО «Укрзализныця» чрезвычайно важны, с учетом обеспечения им эффективного управления региональным филиалом для полноценного удовлетворения потребностей внутренних и внешних клиентов в качественных, своевременных и конкурентных железнодорожных перевозках, работах, услугах», — добавили в департаменте.