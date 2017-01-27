Движение транспорта на углу Левитана — Ильфа и Петрова будет перекрыто с 29 апреля по 2 мая

13:19 / 24.04.2017

ОДЕССА, 24 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Для проведения дорожных работ с 29 апреля по 2 мая будет перекрыто движение транспорта на пересечении улиц Левитана и Ильфа и Петрова, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 24 апреля, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, с 29 апреля по 2 мая, в связи с проведением капитального ремонта транспортной развязки, будет перекрыто движение транспорта на перекрестке ул. Ильфа и Петрова и Левитана.

Движение маршрутного автобуса №185 в данный период будет проходить по улице Ильфа и Петрова до улицы Ак. Глушко, по ул. Ак. Королева до ул. Левитана и далее по маршруту.

Маршрут №197 будет проходить по улице Ильфа и Петрова, по улице Ак. Глушко до пр. Маршала Жукова и далее по маршруту.

Объезд для остального автотранспорта будет осуществляться по такой же схеме.