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Движение транспорта на углу Левитана — Ильфа и Петрова будет перекрыто с 29 апреля по 2 мая
13:19 / 24.04.2017
ОДЕССА, 24 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Для проведения дорожных работ с 29 апреля по 2 мая будет перекрыто движение транспорта на пересечении улиц Левитана и Ильфа и Петрова, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 24 апреля, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По информации департамента, с 29 апреля по 2 мая, в связи с проведением капитального ремонта транспортной развязки, будет перекрыто движение транспорта на перекрестке ул. Ильфа и Петрова и Левитана.
Движение маршрутного автобуса №185 в данный период будет проходить по улице Ильфа и Петрова до улицы Ак. Глушко, по ул. Ак. Королева до ул. Левитана и далее по маршруту.
Маршрут №197 будет проходить по улице Ильфа и Петрова, по улице Ак. Глушко до пр. Маршала Жукова и далее по маршруту.
Объезд для остального автотранспорта будет осуществляться по такой же схеме.
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