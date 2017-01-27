Возле некоторых одесских кладбищ завтра, 23 апреля, будут изменены схемы движения транспорта

11:42 / 22.04.2017

ОДЕССА, 22 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Завтра, 23 апреля, на время проведения поминальных мероприятий силы ГУНП области будут обеспечивать охрану общественного порядка, а также будут изменены схемы движения личного транспорта в районе некоторых одесских кладбищ, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 22 апреля, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

Как отметили в отделе, 23 апреля с 6:00 до окончания мероприятий во время Проводов на территории г. Одессы силами Национальной полиции будет обеспечена охрана общественного порядка и безопасности дорожного движения возле кладбищ.

Так, в районе Таировского кладбища будет осуществляться отвод транспорта на следующих перекрестках: пр-т Маршала Жукова — ул. Левитана, пр-т Академика Глушко — ул. Ильфа и Петрова, пр-т Маршала Жукова — ул. Академика Вильямса, пр-т Маршала Жукова — пр-т Академика Глушко, 12 км а/д «Одесса — Черноморск» (поворот на с. Сухой Лиман).

На Западном кладбище организация движения транспорта будет осуществляться путем регулирования: въезд — через центральные ворота на кладбище; выезд — через запасные.

На «Северном кладбище въезд будет осуществляться путем одностороннего движения транспорта от ул. Паустовского в сторону с. Красноселка; выезд с кладбища — через с. Корсунцы на а/д М0501 «Объездная г. Одессы». Пост перекрытия расположен возле кладбища от ул. Одесская (с.Корсунцы) в направлении с. Красноселка.

В районе Второго Христианского кладбища движение транспортных средств не ограничивается. В случае большого скопления пешеходов на проезжей части будет обеспечен отвод транспорта на следующих участках: ул. Водопроводная — ул. Артиллерийская; Первая станция Люстдорфской дороги; ул. Бреуса — Люстдорфская дорога.

На всех остальных кладбищах будут выставлены экипажи патрульной полиции г. Одессы для обеспечения охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения.