23 апреля, на Проводы, будет организована работа городского транспорта в направлении кладбищ

09:55 / 21.04.2017

ОДЕССА, 21 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В День памяти усопших (Проводы), 23 апреля, будет организована работа городского общественного транспорта в направлении одесских кладбищ, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 21 апреля, в Департаменте транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского городского совета.

По информации департамента, на Проводы будет организована работа общественного транспорта в направлении кладбищ.

К Новогородскому (Таировскому) кладбищу будет организована работа автобусных маршрутов: №№175, 232а от пл. Независимости по просп. Ак. Глушко; №№210, 214 от ул. Левитана по просп. М. Жукова; №121 от пересечения просп. Ак. Глушко с просп. М. Жукова; №№197, 146 от ул. Ак. Вильямса по просп. М. Жукова; №124 от ул. Ак. Вильямса по ул. Ак. Королёва, ул. Архитекторской, ул. Ильфа и Петрова, просп. Ак. Глушко; №150 от ул. Ак. Королёва по ул. Ак. Вильямса, просп. М. Жукова; №185 от ул. Ильфа и Петрова по просп. Ак. Глушко; №208 от ул. Шишкина по Люстдорфской дороге, просп. Ак. Глушко; №127 от 7-й ст. Люстдорфской дороги по просп. Ак. Глушко; 175к «Мемориал 411 батареи – пл. Независимости – Таировское кладбище».

К кладбищу «Западное» будет организована работа автобусных маршрутов: с пл. Старосенной — маршрут №201; с ул. Архитекторской — маршрут «ул. Архитекторская — кладбище «Западное»; от района парка им. Т.Г. Шевченко — маршрут №233; с Днепропетровской дороги (остановка «Деткомбинат») — маршрут №288; с ул. Заболотного угол просп. Добровольского — маршрут №6а «ул. Заболотного — кладбище «Западное».

К кладбищу «Северное» будет организована работа временных маршрутов: «ул. Марсельская — кладбище «Северное»; «Днепропетровская дорога, 66 — кладбище «Северное».

К Слободскому кладбищу будет организована работа автобусов маршрута №237 «ЦПУ «Вокзал» — ул. Агрономическая».

Будет организована работа временных трамвайных маршрутов: №3к «пл. Тираспольская — 2-я ст. Люстдорфской дороги».

Дополнительно 21 и 22 апреля будет обеспечен заезд автобусов маршрутов №№201, 233 на кладбище «Западное»; будет организована работа временного автобусного маршрута №6а «ул. Заболотного — кладбище «Западное»;

В направлении к кладбищу «Латовка» 25 апреля будет организована работа временных автобусных маршрутов: «пл. Ярмарочная — кладбище Латовка»; «ул. Заболотного — кладбище Латовка».