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Более 4 тысяч водителей-новичков появилось в первом квартале на дорогах области
16:41 / 20.04.2017
ОДЕССА, 20 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В течение первого квартала 2017 года 4 тыс. 247 водителей получили в территориальных сервисных центрах МВД в Одесской области свои первые водительские права, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 20 апреля, в Региональном сервисном центре МВД в Одесской области.
По данным центра, в течение первого квартала по результатам успешного прохождения проверки знаний 4 тыс. 247 водителей впервые получили в территориальных сервисных центрах МВД в Одесской области удостоверения на право управления транспортными средствами.
Всего в учебных заведениях области, проводящих подготовку, переподготовку и повышение квалификации водителей транспортных средств, закончили обучение 6,9 тыс. кандидатов в водители.
В территориальных сервисных центрах области принято 7 тыс. 585 теоретических и 8 тыс. 793 практических экзаменов для получения права управления транспортными средствами.
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