Более 4 тысяч водителей-новичков появилось в первом квартале на дорогах области

16:41 / 20.04.2017

ОДЕССА, 20 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В течение первого квартала 2017 года 4 тыс. 247 водителей получили в территориальных сервисных центрах МВД в Одесской области свои первые водительские права, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 20 апреля, в Региональном сервисном центре МВД в Одесской области.

По данным центра, в течение первого квартала по результатам успешного прохождения проверки знаний 4 тыс. 247 водителей впервые получили в территориальных сервисных центрах МВД в Одесской области удостоверения на право управления транспортными средствами.

Всего в учебных заведениях области, проводящих подготовку, переподготовку и повышение квалификации водителей транспортных средств, закончили обучение 6,9 тыс. кандидатов в водители.

В территориальных сервисных центрах области принято 7 тыс. 585 теоретических и 8 тыс. 793 практических экзаменов для получения права управления транспортными средствами.