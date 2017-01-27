Молдова выделяет Одесской области 1,2 гектара земли для постройки временной объездной дороги

15:09 / 19.04.2017

ОДЕССА, 19 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Состоялось заседание примэрии с. Паланка (Республика Молдова), на котором было поддержано решение о выделении Украине участка для постройки временной объездной дороги по трассе «Одесса – Рени» в период капитального ремонта моста у Паланки, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщила сегодня, 19 апреля, помощник народного депутата Павла Унгуряна Дарина Ткачук.

По информации помощника нардепа, сегодня, 19 апреля, состоялось заседание примэрии с. Паланка (в регионе Штефан-Водэ Республики Молдова), на котором было поддержано решение о выделении Украине земельного участка в 1,2 га для постройки временной объездной дороги по трассе «Одесса – Рени» (М 15) в период капитального ремонта моста у с. Паланка.

В заседании приняли участие депутат Республики Молдова Евгений Никифорчук и народный депутат Украины, руководитель группы дружбы с Республикой Молдова Павел Унгурян, председатель Одесской ОГА Максим Степанов, руководитель Службы автомобильных дорог в Одесской области Олег Варивода.

«Решение этого вопроса является приоритетным. Поскольку строительство моста предусматривает капитальный ремонт опор и укрепления конструкций, возникла необходимость организовать временную объездную дорогу через территорию Республики Молдова. Это поможет разгрузить движение автотранспорта в южных районах Одесской области, избежать пробок, ДТП. Потому что сейчас объезд ремонтного участка проходит через район Затоки, который во время курортного сезона будет перегружен автотранспортом», — сказал П. Унгурян.

Теперь украинская сторона имеет все разрешительные документы и может начинать строительство, чтобы в кратчайшие сроки разгрузить движение автотранспорта в южных районах Одесской области.