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Новый терминал международного аэропорта «Одесса» принял первых пассажиров
14:46 / 15.04.2017
ОДЕССА, 15 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня, 15 апреля, новый терминал международного аэропорта «Одесса» принял первых пассажиров, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 15 апреля, в пресс-службе аэропорта.
По информации пресс-службы, сегодня, 15 апреля, новый терминал международного аэропорта «Одесса» принял первых пассажиров, прибывших рейсом PS057 «Киев (Борисполь) – Одесса».
С этого момента в новом терминальном комплексе будет осуществляться прием и обслуживание пассажиров внутренних рейсов авиакомпаний, выполняющих полеты по маршрутам «Киев (Борисполь) – Одесса» и «Киев (Жуляны) – Одесса».
После отработки технологий обслуживания внутренних рейсов следующими этапами станут перевод в новый терминал пассажиров чартерных и международных регулярных рейсов.
В пресс-службе напомнили, что новый терминал Международного аэропорта «Одесса» будет четырехэтажным. Его общая площадь в 29 тыс. кв. м позволит увеличить текущую площадь аэропорта, которая сейчас составляет 8 тыс. кв. м, в 3,5 раза. Площадь залов вылета обеспечит комфортное размещение пассажиров 12 рейсов одновременно. Терминал имеет четыре телетрапа. Строительство терминала также включает строительство перрона на 4 воздушных судна типа Boeing-737 и Boeing-767-200. После завершения строительства нового терминала аэропорта город получит современный объект инфраструктуры, способный обслужить 3 млн. пассажиров в год.
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