Капитальный ремонт моста в Затоке перенесен на осень

15:18 / 14.04.2017

ОДЕССА, 14 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Проведение работ по капитальному ремонту автомобильной части моста в Затоке перенесено на осень, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 14 апреля, в пресс-центре регионального филиала «Одесская железная дорога».

По информации пресс-центра, решение о переносе проведения работ по капитальному ремонту автомобильной части моста на 61-м км перегона «Каролино-Бугаз — Бугаз» на осень было принято железнодорожниками из-за отсутствия проезда через мост в районе села Паланка на трассе М-14 «Одесса – Рени», где проводится капитальный ремонт опор и укрепления конструкции. Следствием стало значительное увеличение трафика через металлический мост. Кроме того, нагрузки на мост растут с приближением туристического сезона.

С сентября текущего года, уже после завершения работ на мосту у Паланки, планируется начать работы по капитальному ремонту моста в Затоке.

В ближайшее время работники Белгород-Днестровской дистанции путей собственными усилиями проведут ямочный ремонт асфальтового покрытия моста в Затоке, который будет завершен к 1 мая.

«Наряду с этим руководство магистрали выражает благодарность Одесской ОГА в лице главы администрации Максима Степанова за оперативное решение вопроса по контролю весовой нормы грузовых автомобилей. В настоящее время более 15% транспортных средств, проходящих по мосту в Затоке, — это грузовые и большегрузные машины. Их перегрузки оказывают негативное влияние на состояние конструкции моста. Поэтому перед въездом на мост в направлении Белгород-Днестровский — Одесса (автомобильная часть со стороны моря, где ожидается проведение капитального ремонта) установлен пост контроля весовой нормы.

Также по инициативе регионального филиала «Одесская железная дорога» ПАО УЗ был отредактирован график подъема мостовой конструкции, что согласовано с руководством Белгород-Днестровского районного совета и администрации Белгород-Днестровского морского порта. Согласно договоренностям, во время летнего туристического сезона, с 15 мая по 15 сентября текущего года, подъем моста для пропуска водного транспорта в морской порт будет осуществляться только в период с 20:00 до 07:00», — добавили в пресс-центре.