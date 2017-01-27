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«Проект трамвая «Север – Юг» должен быть завершён в этом году», — Илько
16:50 / 14.02.2017
ОДЕССА, 14 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Директор Департамента транспорта, связи и дорожного движения Одесского городского совета Александр Илько сообщил, что проект трамвайного маршрута «Север – Юг» должен быть завершён в этом году, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом директор департамента заявил сегодня, 14 февраля, в ходе пресс-конференции «Городской транспорт Одессы. Планы и перспективы развития в 2017 году».
«В этом году должен быть завершён проект «Север – Юг» — необходимо сделать так называемый «перешеек» в районе Пересыпи, чтобы сделать маршрут магистральным — с посёлка Котовского на посёлок Таирова. Это мы запланировали до начала активного туристического сезона, чтобы в дальнейшем корректировать маршрутную сеть», — отметил директор департамента.
Отвечая на вопрос о сроках завершения работ на улице Преображенской, А. Илько ответил, что это не совсем в его компетенции — департамент, со своей стороны, сделал всё, чтобы возобновить движение 15-го трамвая по разворотному кольцу на Тираспольской, а общий ход работ — это вопрос к подрядным организациям.
«Насколько мне известно, работы на завершающем этапе. Месяц-два — и всё будет готово», — добавил, со своей стороны, директор КП «ОГЭТ» Дмитрий Жеман.
«К 2018 году мы увидим «Север – Юг» в окончательном варианте. У нас есть несколько технологических проблем. Например, Преображенская в том плане, что трамвай с посёлка Котовского может идти 15-20 минут, а по центру города из-за ДТП и брошенных машин он будет идти и стоять там в пробках час... Поэтому наша задача — найти решение, чтобы трамваи не были заложниками каких-то ДТП и машин на рельсах. Думаю, эту проблему мы комплексно решим в 2017 году», — также сообщил А. Илько.
«Пантелеймоновская — это следующий этап. Там необходимо заменить покрытие, сделать перекладку рельсов, но Пантелеймоновская также нами сейчас рассматривается», — добавил он.
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