«Одесса не стала брать кредит ЕБРР на внедрение «электронного билета»», — директор Департамента транспорта

16:13 / 14.02.2017

ОДЕССА, 14 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесса не стала брать кредит ЕБРР на внедрение «электронного билета», как это сделали в других городах, но, тем не менее, городские власти рассчитывают реализовать этот проект не хуже, чем другие, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом директор Департамента транспорта, связи и дорожного движения Одесского городского совета Александр Илько заявил сегодня, 14 февраля, в ходе пресс-конференции «Городской транспорт Одессы. Планы и перспективы развития в 2017 году».

По его словам, «в 2017 году Департамент транспорта совместно с Департаментом экономики и другими подразделениями продолжит работу по внедрению электронного билета на транспорте. В планах — реализовать проект «электронный билет» на всём муниципальном транспорте — трамваях, троллейбусах, и также на маршрутных автобусах».

Говоря о стадии, на которой находится реализация проекта, А. Илько отметил: «На сегодня по реализации «электронного билета» создана рабочая группа, которую возглавляет вице-мэр Павел Вугельман... Сегодня нет какого-то окончательного решения ни по технологиям, ни по конечным системам — сегодня идёт проверка системы, испытываются валидаторы (считывающие устройства. — Ред.), идёт технологический и экономический просчёт. В дальнейшем будет объявлен конкурс на инвестиционные проекты и будет процедура по определению оператора. Я думаю, что в 2017 году мы выйдем на начало реализации этого проекта».

«Хочу напомнить, что Одесса — тот город, который не брал под это кредиты Европейского Банка Реконструкции и Развития, как это делали в других городах; мы это делаем сами. Мы считаем, что у нас есть другие направления, куда стоит использовать кредитные ресурсы. Тем не менее, мы не будем отставать от других городов и сделаем электронный билет не хуже, чем в других городах», — добавил он.