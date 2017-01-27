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Руководство ОЖД решило наградить грамотами проводниц поезда, которые приняли роды у пассажирки
15:33 / 14.02.2017
ОДЕССА, 14 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Проводники пригородного поезда «Знаменка — Колосовка — Одесса», которые приняли роды у пассажирки, будут отмечены почетными грамотами от руководства железной дороги, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 14 февраля, в пресс-центре ОЖД.
Как отметили в пресс-центре, руководство железной дороги решило отметить грамотами работниц ОЖД Наталью Нагуляк, Евгению Питулько, Светлану Пшеничную и Александру Булах, оказавших помощь молодой женщине, у которой во время поездки начались роды. Произошло это 31 января — к проводнику вагона обратился мужчина и попросил помочь его жене, у которой начались схватки. Проводницы сообщили машинисту и вызвали скорую.
Как рассказали проводницы, среди пассажиров оказались медработники, однако они отказались принимать роды. Девочка уже начала появляться на свет, а до станции Новоукраинка, где ждала скорая, оставалось 25 минут. Девушки созвонились с врачом-акушером, который дал консультацию по телефону, и сами приняли роды во время движения поезда.
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