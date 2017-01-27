«Первый электробус может появиться в Одессе в конце лета — начале осени», — Илько

11:49 / 14.02.2017

ОДЕССА, 14 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Директор Департамента транспорта, связи и дорожного движения Одесского городского совета Александр Илько сообщил, что первый электробус может появиться на дорогах Одессы в тестовом режиме в конце лета — начале осени этого года, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом директор департамента заявил сегодня, 14 февраля, в ходе пресс-конференции «Городской транспорт Одессы. Планы и перспективы развития в 2017 году».

По его словам, согласно принятой депутатами горсовета обновлённой программе развития городского транспорта, в этом году будет закуплен и пройдёт эксплуатацию в тестовом режиме один электробус.

«Ни в одном городе Украины реально существующего маршрута электробуса сейчас нет. Поэтому мы называем его экспериментальным. Мы исходим из того, что имеющаяся на сегодня инфраструктура города позволяет его запустить максимально быстро и эффективно. Мы сейчас подготовили техническое задание... Очень длительная сама процедура закупки, и кроме того, на изготовление одного электроавтобуса уходит около 7 месяцев, а ещё подготовка конкурса, размещение заказа на приобретение этого автобуса... Поэтому возможно лишь к концу лета — началу осени один электроавтобус приобрести. Техника новая — мы должны её реально адаптировать и провести испытания здесь. Дальше мы уже на деле увидим экономику, эксплуатационные возможности», — рассказал директор Департамента.

«Моё личное мнение — это на сегодня нормальная европейская практика. Электроавтобус — это, прежде всего, экология. Расход топлива — это электроэнергия, тарифы на которую сейчас конкурентны. Как раз электроавтобусы в перспективе могли бы стать альтернативой тому общественному транспорту, который мы сегодня хотели бы заменить», — добавил А. Илько.

Директор КП «Одесгорэлектротранс» Дмитрий Жеман, в свою очередь, добавил, что с введением маршрута электробуса может исчезнуть необходимость в постройке тяговой подстанции на посёлке Котовского, а стоимость такой подстанции — более миллиона евро.