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«В этом году на маршруты города выйдет 12 новых трамваев с частично низким полом», — Илько
11:31 / 14.02.2017
ОДЕССА, 14 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Директор Департамента транспорта, связи и дорожного движения Одесского городского совета Александр Илько сообщил, что в течение 2017 года на маршруты города выйдет 12 новых трамваев с частично низким полом, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом директор департамента заявил сегодня, 14 февраля, в ходе пресс-конференции «Городской транспорт Одессы. Планы и перспективы развития в 2017 году».
По его словам, в течение года на маршруты города выйдет 12 собранных в Одессе новых трамваев с частично низким уровнем пола — по одному в месяц.
Директор КП «Одесгорэлектротранс» Дмитрий Жеман уточнил, что один такой трамвай уже вышел в январе, сейчас собирается второй, также будут закуплены ещё 10 кузовов, на базе которых, начиная с марта, будут собраны ещё 10 вагонов. Такая сборка, по словам директора КП, рентабельней, чем закупка готовых трамваев.
А. Илько также сообщил, что в 2017 году пройдёт тендер по закупке для города при поддержке Европейского Банка Реконструкции и Развития 45 новых единиц троллейбусов.
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