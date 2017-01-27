1,3 тысячи поврежденных грузовых вагонов выявлено за год на ОЖД

09:25 / 14.02.2017

ОДЕССА, 14 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В течение 2016 года на Одесской железной дороге выявлено почти 1 тыс. 300 поврежденных грузовых вагонов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 14 февраля, в пресс-центре ОЖД.

По информации пресс-центра, за 12 месяцев 2016 года в региональном филиале «Одесская железная дорога» был обнаружен и оформлен техническими актами 1 тыс. 291 поврежденный вагон, который нуждается в ремонте. Это на 806 вагонов меньше аналогичного периода 2015 года. Однако выросла стоимость затрат на ремонт поврежденных вагонов (с 2 млн. 884 тыс. грн. в 2015 год до 3 млн. 202 тыс. грн.). В среднем стоимость ремонта одного поврежденного вагона в 2016 году составила 2 тыс. 480 грн. против 1 тыс. 375 грн. в 2015 году.

Все поврежденные вагоны в 2016 году были отремонтированы в объеме технического обслуживания с отцепкой.

Больше всего поврежденных вагонов выявлялось при погрузке, выгрузке и маневровой работе в портах ГП «Черноморский МТП» (297 вагонов), ГП «Одесский МТП» (196 вагонов) и ГП «Измаильский МТП» (176 вагонов). Значительное количество повреждений железнодорожники обнаруживают после грейферной разгрузки, когда подъемный кран проводил разгрузку сыпучих материалов, скрапа и стружки, а также длинномерных лесоматериалов. Такой вид разгрузочных работ часто проводится с нарушением государственного стандарта, требующего, чтобы расстояние между грузозахватным органом и вагоном при перемещении было не меньше, чем 0,5 м, а окончание разгрузки должно проводиться вручную. После повреждения грейферным ковшом поверхность кузова вагона теряет свой ресурс, поскольку влага, попадая на металлическую поверхность, приводит к коррозионных процессов.

Специалисты отмечают, что уменьшение количества поврежденных грейферами вагонов стало возможным благодаря внедрению в 2016 году во всех морских и речных портах организационно-технических мероприятий, направленных на уменьшение повреждений вагонов, с 2015 г. действует запрет использования грейферов без наличия соответствующего временного разрешения. Это позволило повысить в 2016 году на предприятиях технологическую культуру работы с подвижным составом.

В региональном филиале «ОЖД» была возобновлена работа Инспекции по сохранению парка грузовых вагонов. За 12 месяцев 2016 г. работниками железной дороги проведено 2 тыс. 19 проверок, в ходе которых запрещена эксплуатация 208 объектов (87 канатных грейферов, 19 автопогрузчиков, 67 железнодорожных путей, 35 стрелочных переводов), которые не соответствовали требованиям ГОСТа.