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АМКУ рекомендовал горсовету создать возможности заезда фур в Одесский порт вне ООО «Евротерминал»
15:10 / 10.02.2017
ОДЕССА, 10 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Антимонопольный комитет Украины в рамках законодательства о защите экономической конкуренции рекомендовал Одесскому городскому совету предусмотреть возможности заезда грузового автотранспорта на территорию Одесского морского порта без потребления услуг ООО «Евротерминал», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом говорится в распространённом сегодня, 10 февраля, сообщении пресс-службы Антимонопольного комитета Украины.
В сообщении, в частности, отмечается: «Антимонопольный комитет предоставил Одесскому городскому совету рекомендации прекратить действия, содержащие признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, в виде установления не предусмотренных законами Украины ограничений самостоятельности предприятий в части потребления услуг ООО «Евротерминал», предоставляемых на территории Сухого порта.
Такое решение Комитет принял 9 февраля 2017 г.
Одесскому городскому совету рекомендовано предусмотреть возможности заезда грузового автотранспорта на территорию Одесского морского торгового порта без потребления услуг ООО «Евротерминал».
Рекомендации предоставлены в рамках расследования вопроса соответствия законодательству о защите экономической конкуренции определения единой накопительной транзитной площадкой ООО «Евротерминал», через территорию которого осуществляется проезд грузового транспорта к пункту пропуска Одесского морского торгового порта».
В АМКУ напомнили, что в соответствии с решением Одесского городского совета от 25.02.2016 №46 «Об утверждении схемы организации движения грузового транспорта в Одесский морской торговый порт» была утверждена схема организации движения грузового транспорта, следующего в Одесский морской торговый порт, ограничив его движение по улицам Черноморского Казачества, Атамана Головатого, Церковной, Одария. В результате созданы условия, при которых въезд грузового автотранспорта в Одесский морской торговый порт возможен только через КПП №4 — территория
ООО «Евротерминал», на котором расположен Сухой порт.
При этом согласно договорам между ООО «Евротерминал» и грузовладельцами (октябрь 2014) стоимость въезда в порт, используя технологическую схему движения автотранспорта «Сухой порт — транспортная эстакада — Одесский порт», составляет 230 грн. в т. ч. НДС, что эквивалентно 26 долл. США за каждый въезд с правом пребывания на территории Сухого порта в течение 24 часов с момента регистрации транспорта сотрудником исполнителя.
Как сообщалось, одесские власти объяснили создание новой схемы заезда в Одесский порт стремлением разгрузить прилегающие улицы от грузовых фур.
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