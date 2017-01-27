АМКУ рекомендовал горсовету создать возможности заезда фур в Одесский порт вне ООО «Евротерминал»

15:10 / 10.02.2017

ОДЕССА, 10 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Антимонопольный комитет Украины в рамках законодательства о защите экономической конкуренции рекомендовал Одесскому городскому совету предусмотреть возможности заезда грузового автотранспорта на территорию Одесского морского порта без потребления услуг ООО «Евротерминал», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом говорится в распространённом сегодня, 10 февраля, сообщении пресс-службы Антимонопольного комитета Украины.

В сообщении, в частности, отмечается: «Антимонопольный комитет предоставил Одесскому городскому совету рекомендации прекратить действия, содержащие признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, в виде установления не предусмотренных законами Украины ограничений самостоятельности предприятий в части потребления услуг ООО «Евротерминал», предоставляемых на территории Сухого порта.

Такое решение Комитет принял 9 февраля 2017 г.

Одесскому городскому совету рекомендовано предусмотреть возможности заезда грузового автотранспорта на территорию Одесского морского торгового порта без потребления услуг ООО «Евротерминал».

Рекомендации предоставлены в рамках расследования вопроса соответствия законодательству о защите экономической конкуренции определения единой накопительной транзитной площадкой ООО «Евротерминал», через территорию которого осуществляется проезд грузового транспорта к пункту пропуска Одесского морского торгового порта».

В АМКУ напомнили, что в соответствии с решением Одесского городского совета от 25.02.2016 №46 «Об утверждении схемы организации движения грузового транспорта в Одесский морской торговый порт» была утверждена схема организации движения грузового транспорта, следующего в Одесский морской торговый порт, ограничив его движение по улицам Черноморского Казачества, Атамана Головатого, Церковной, Одария. В результате созданы условия, при которых въезд грузового автотранспорта в Одесский морской торговый порт возможен только через КПП №4 — территория

ООО «Евротерминал», на котором расположен Сухой порт.

При этом согласно договорам между ООО «Евротерминал» и грузовладельцами (октябрь 2014) стоимость въезда в порт, используя технологическую схему движения автотранспорта «Сухой порт — транспортная эстакада — Одесский порт», составляет 230 грн. в т. ч. НДС, что эквивалентно 26 долл. США за каждый въезд с правом пребывания на территории Сухого порта в течение 24 часов с момента регистрации транспорта сотрудником исполнителя.

Как сообщалось, одесские власти объяснили создание новой схемы заезда в Одесский порт стремлением разгрузить прилегающие улицы от грузовых фур.