Рекордные показатели отправки пассажиров зафиксированы на Одесском ЖД вокзале в 2016 году

14:52 / 10.02.2017

ОДЕССА, 10 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Рекордные показатели отправки пассажиров зафиксированы на Одесском железнодорожном вокзале по итогам 2016 года, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 10 февраля, в пресс-центре регионального филиала УЗ «Одесская железная дорога».

Как отметили в пресс-центре, «основные показатели работы железнодорожного вокзала станции «Одесса-Главная» в 2016 г. демонстрируют стабильный рост, что свидетельствует о высоком спросе на пользование железнодорожным транспортом среди пассажиров».

Так, общее количество отправленных пассажиров с вокзала за прошлый год составило 8 млн. 133 тыс. человек, что является рекордным с 2012 года, когда данный показатель достиг 7 млн. 927 тыс. По сравнению с 2015 годом количество отправленных из Одессы пассажиров выросло на 3,7% (на 286,9 тыс. чел.).

Количество отправленных пассажиров по оформленным в билетных кассах вокзала проездным документам в 2016 году составило 3 млн. 277 тыс., что на 180,9 тыс. (на 5,8%) больше показателя предыдущего отчетного периода. Из них в дальнем сообщении — 1 млн. 828 тыс. пассажиров, что на 225,4 тыс. (на 14,1%) больше, чем в 2015 году.

Количество проездных документов, приобретенных через интернет и распечатанных в билетных кассах вокзала, составило 257,1 тыс., что больше показателя позапрошлого года на 116,5 тыс. или на 83%. Это составляет 16,7% от общего количества оформленных проездных документов в дальнем сообщении (в 2015 году — 9,8%).

В пресс-центре добавили, что в целом за последние пять лет со станции «Одесса-Главная» было отправлено почти 40 млн. пассажиров.