«Регулярность выполнения рейсов в Одесском аэропорту практически восстановлена», — пресс-служба МАО

09:44 / 09.02.2017

ОДЕССА, 09 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По сообщению пресс-службы ООО «Международный аэропорт «Одесса», со второй половины дня 8 февраля аэропорт работает в штатном режиме, регулярность выполнения рейсов практически восстановлена, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 9 февраля, в пресс-службе.

Как отмечает пресс-служба, «Международный аэропорт «Одесса» 7-8 февраля работал в сложных погодных условиях: ледяной дождь, сопровождавшийся понижением температуры воздуха ниже нуля градусов.

Силами технических служб предприятия аэродромное покрытие, взлетная полоса, перрон, рулежные дорожки непрерывно очищаются ото льда с использованием очистительной техники и реагентов, закупленных в рамках программы подготовки предприятия к осенне-зимней навигации.

Аэропорт делает все возможное для обеспечения безопасной работы аэродромного комплекса.

По состоянию на вторую половину дня 8 февраля наблюдается улучшение погодных условий, регулярность выполнения рейсов практически восстановлено, аэропорт работает в штатном режиме».

Комментируя появившиеся в СМИ сообщения о посадке самолёта «Минск – Одесса» с выездом за пределы взлётной полосы, в пресс-службе сообщили: «Посадка самолета авиакомпании «Белавиа» 7 февраля, который выполнил рейс «Минск – Одесса», прошла в штатном режиме.

После посадки воздушного судна, во время руления и ухода с взлетной полосы на рулежную дорожку, в сложных погодных условиях при сильном боковом ветре, экипаж принял решение продолжить движение воздушного судна не на собственной тяге двигателей, а с помощью аэродромного буксира аэропорта.

Пассажиры были доставлены в терминал на перронных автобусах для получения багажа и прохождения пограничного и таможенного контроля, после чего самолет был отбуксирован к месту стоянки, где было проведено послеполетное наземное техническое обслуживание».