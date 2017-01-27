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Депутаты горсовета не стали рассматривать на сессии вопрос о программе развития городского транспорта
14:37 / 08.02.2017

ОДЕССА, 08 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Депутаты Одесского горсовета не стали рассматривать на сегодняшней сессии вопрос о программе развития городского транспорта, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Вопрос был внесён в уточнённую повестку дня дополнительным пунктом 3.12.

Однако депутат от фракции «Самопомощь» Анна Позднякова заявила, что программу рассматривать на сегодняшней сессии нецелесообразно, поскольку депутаты получили эту рассылку в 2 часа ночи и утром пытались «рассмотреть на ходу». Между тем, в документе речь идёт о приобретении городом элетроавтобуса стоимостью 12 млн. грн., и это при том, что, по словам депутата, практически нет ремонтной базы, не хватает денег на запчасти. Кроме того, неясной остаётся судьба строительства скоростного трамвая проекта «Север – Юг». Программа «скоростной трамвай» предусматривала выделение 620 млн. грн., 100 млн. из которых уже были выделены в 2016 году.

Депутат Алексей Еремица, в свою очередь, задал вопрос — были ли эти 100 миллионов гривен получены и освоены в 2016 году, на что получил ответ директора Департамента транспорта Александра Илько, что средства освоены не были.

В итоге вопрос был снят с голосования.

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