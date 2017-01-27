«Международный аэропорт «Одесса» сегодня работает в сложных погодных условиях», — пресс-служба МАО

16:14 / 07.02.2017

ОДЕССА, 07 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Международный аэропорт «Одесса» сегодня, 7 февраля, работает в сложных погодных условиях: ледяной дождь, сопровождающийся понижением температуры воздуха ниже нуля градусов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 7 февраля, в пресс-службе аэропорта.

Как отметили в пресс-службе, «Силами технических служб предприятия «Международный аэропорт «Одесса» аэродромное покрытие, взлетно-посадочная полоса, перрон, рулежные дорожки очищаются от наледи с использованием очистительной техники и реагентов, закупленных в рамках программы подготовки предприятия к осенне-зимней навигации.

В настоящее время аэропорт делает все возможное для обеспечения безопасной работы аэродромного комплекса».

По данным онлайн-табло аэропорта, ряд авиарейсов в Одессу и из Одессы сегодня был отменён.