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«Ночной снегопад не повлиял на движение пассажирских поездов ОЖД», — «Укрзализныця»
11:52 / 06.02.2017

ОДЕССА, 06 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В ПАО «Укрзализныця» отмечают, что ночной снегопад не повлиял на движение пассажирских поездов Одесской железной дороги, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 6 февраля, в департаменте связей в общественностью «УЗ».

Как отметили в департаменте, «В ночь с 5 на 6 февраля обильные осадки в виде снега выпали на территории регионального филиала «Юго-Западная железная дорога». Мелкий снег также шел на территории филиала «Одесская железная дорога» и на отдельных станциях филиала «Львовская железная дорога»... Несмотря на сложные погодные условия утром 6 февраля движение пассажирских поездов осуществляется по графику».

Добавим, что по данным диспетчерской Одесского аэропорта сегодня утром из-за погодных условий (сильный туман) отменены несколько рейсов на Киев и рейс на Стамбул в 10:05. Отменён также рейс из Стамбула, однако самолёт из Шарм эль Шейха благополучно прибыл в 10:59. На остальные рейсы пока регистрация идёт по расписанию.

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