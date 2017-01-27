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Цены на основные марки бензина и дизельное топливо в Одессе сегодня, 3 февраля
11:55 / 03.02.2017

ОДЕССА, 03 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Цены на основные марки бензина и дизельное топливо в Одессе сегодня, 3 февраля.

А 95 А 92 А 80 ДТ
WOG 26.99 25.99 23.99
Катрал 24.77 22.99 20.97 21.17
Укрнафта 23.00 22.50 21.00
Алькор 23.47 22.77 21.17
Socar 26.97 25.97 23.97
Окко 26.99 25.99 23.99
Минимум 23.00 22.50 20.97 21.00
Максимум 26.99 25.99 20.97 23.99

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