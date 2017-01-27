Сервис «Яндекс.Такси» запущен в Одессе

14:23 / 01.02.2017

ОДЕССА, 01 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одессе начал работать сервис «Яндекс.Такси», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 1 февраля, в пресс-службе компании «Яндекс.Украина».

По информации пресс-службы, в Одессе запустился сервис «Яндекс.Такси», с помощью которого можно быстро вызвать машину в приложении для iOS и Android или на сайте taxi.yandex.ua. Заказ автоматически передаётся ближайшему водителю, поэтому такси приезжает через 5-10 минут.

«Технология распределения заказов позволяет уменьшить не только время ожидания — водителю не приходится ехать «пустым» на другой конец города, он экономит своё время и бензин, поэтому себестоимость поездки снижается. Благодаря этому мы можем предложить пассажирам доступные цены», — пояснил руководитель группы международного развития «Яндекс.Такси» Мушег Саакян.

В пресс-службе добавили, что подача такси и первые два километра пути стоят 14 гривен, далее — 4,5 грн. за километр. Продолжительность поездки на стоимость не влияет. Например, проехать от Центрального автовокзала до Оперного театра (4 километра) можно примерно за 21 грн.

Поездка за город обойдётся чуть дороже: километр пути за пределами Одессы стоит 6 гривен. Если пассажир задержится больше, чем на пять минут, каждая следующая минута ожидания будет стоить 1,5 грн.

Расплатиться за поездку пока можно только наличными — оплата банковской картой появится позже.

Сейчас в Одессе к сервису подключено 350 машин из 15 таксопарков-партнёров. С февраля в сервисе будет задействован также электромобиль Tesla Model S.

СПРАВКА: Одесса — четвёртый украинский город, в котором запустилось «Яндекс.Такси». В прошлом году сервис начал работать в Киеве, Харькове и Днепре. Кроме Украины, сервисом можно пользоваться ещё в пяти странах — Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане и России.