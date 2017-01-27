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Авиакомпания Sun d'Or с 26 июня открывает прямые рейсы из Одессы в Тель-Авив
14:08 / 01.02.2017
ОДЕССА, 01 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — С 26 июня израильская авиакомпания Sun d'Or запускает прямые рейсы между Одессой и Тель-Авивом, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 1 февраля, в пресс-службе ООО «Международный аэропорт «Одесса».
По информации пресс-службы, с 26 июня израильская авиакомпания Sun d'Or, которая является дочерним предприятием авиакомпании EL AL, запускает прямые рейсы между Одессой и Тель-Авивом.
Рейсы будут выполняться два раза в неделю по понедельникам и пятницам. Вылет из аэропорта имени Бен-Гуриона — в 05:55, из Международного аэропорта «Одесса» — в 09:45 по местному времени. Продолжительность полета — 2 часа 45 минут. Рейсы будут выполняться на самолете Boeing 737-800.
В пресс-службе добавили, что рейсы Sun d'Or из Одессы комбинируются со всеми рейсами маршрутной сети EL AL. Справка.
СПРАВКА: Авиакомпания Sun d'Or была основана в 1977 году, является дочерним предприятием израильской авиакомпании EL AL. Базируется в аэропорту «Бен-Гурион».
Международный аэропорт «Одесса» входит в ТОП-3 крупнейших аэропортов Украины по количеству обслуженных пассажиров по итогам 2016 года, связан регулярными и чартерными рейсами с городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.
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