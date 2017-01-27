Одесса > Новости > Транспорт Цены на основные марки бензина и дизельное топливо в Одессе сегодня, 1 февраля 11:55 / 01.02.2017 ОДЕССА, 01 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Цены на основные марки бензина и дизельное топливо в Одессе сегодня, 1 февраля. А 95 А 92 А 80 ДТ WOG 26.99 25.99 — 23.99 Катрал 24.57 22.99 20.87 21.07 Укрнафта 23.00 22.50 — 21.00 Алькор 23.47 22.77 — 20.97 Socar 26.47 25.47 — 23.47 Окко 26.99 25.99 — 23.99 Минимум 23.00 22.50 20.87 20.97 Максимум 26.99 25.99 20.87 23.99 версия для печати