Схема движения нескольких маршруток в районе Соборной площади будет изменена со 2 по 6 февраля

17:11 / 31.01.2017

ОДЕССА, 31 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Со 2 по 6 февраля вносятся временные изменения в схемы движения городского общественного транспорта в районе Соборной площади, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 31 января, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, с 15:00 2 февраля до 13:00 6 февраля в связи с проведением мероприятий, связанных с пребыванием в Одессе святых мощей Целителя и Великомученика Пантелеймона, вносятся изменения временного характера в схемы движения городского общественного транспорта.

Автобусный маршрут №175 по направлению движения Соборной площади будет следовать от ул. Пушкинской по ул. Греческой на ул. Преображенскую, Соборную площадь (конечная остановка «Аптека Гаевского»).

Автобусный маршрут №185 по направлению движения Соборной площади будет следовать от ул. Екатерининской на ул. Успенскую, ул. Преображенскую, ул. Новосельского, ул. Спиридоновскую, пл. В. Холодной, ул. Преображенскую, Соборную площадь (конечная остановка «Аптека Гаевского»).

Автобусный маршрут №203 по направлению движения к Цементному заводу будет следовать от ул. Спиридоновской на ул. Нежинскую, ул. Торговую и далее по маршруту.

Автобусный маршрут №111 по направлению движения к рынку «Привоз» — от ул. Садовой на ул. Дворянскую, ул. Нежинскую, ул. Л. Толстого и далее по маршруту.

Автобусный маршрут №221 по направлению движения к Новому рынку будет проходить от ул. Садовой на ул. Дворянскую, ул. Новосельского и далее по маршруту.

Автобусный маршрут №130 по направлению движения ул. Жуковского будет следовать от ул. Пастера на ул. Преображенскую и далее по маршруту.