|
русская версия | english version
|
|
Троллейбусный маршрут №7 с 1 февраля будет следовать до площади Льва Толстого
12:33 / 31.01.2017
ОДЕССА, 31 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — С 1 февраля восстанавливается движение троллейбусного маршрута №7 до площади Льва Толстого, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 31 января, в КП «Одесгорэлектротранс».
По информации КП «ОГЭТ», с 1 февраля восстанавливается движение троллейбусного маршрута №7, временно курсирующего до железнодорожного вокзала, по маршруту «ул. Архитекторская — пл. Льва Толстого».
Маршрут будет проходить через улицы Пушкинскую, Ришельевскую, Бунина и Л. Толстого.
|
Поиск:
Артём Филипенко
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство
Loading...
Последние новости:
17:11 31.01.2017
16:09 31.01.2017
14:55 31.01.2017
13:41 31.01.2017
13:10 31.01.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.009
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»