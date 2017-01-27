Одесса > Новости > Транспорт Троллейбусный маршрут №7 с 1 февраля будет следовать до площади Льва Толстого 12:33 / 31.01.2017 ОДЕССА, 31 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — С 1 февраля восстанавливается движение троллейбусного маршрута №7 до площади Льва Толстого, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 31 января, в КП «Одесгорэлектротранс». По информации КП «ОГЭТ», с 1 февраля восстанавливается движение троллейбусного маршрута №7, временно курсирующего до железнодорожного вокзала, по маршруту «ул. Архитекторская — пл. Льва Толстого». Маршрут будет проходить через улицы Пушкинскую, Ришельевскую, Бунина и Л. Толстого. версия для печати