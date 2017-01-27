ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
русская версия | english version
Актуальные темы
Колонка автора
Мониторинги
Обзоры
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Конкурс журналистов
Голосование
Когда Вы обычно убираете/выбрасываете ёлку?
В течение недели после 1 января
В середине — конце января
В феврале
Весной
Ближе к следующему Новому году
Вообще не ставим ёлку
 
Погода




Троллейбусный маршрут №7 с 1 февраля будет следовать до площади Льва Толстого
12:33 / 31.01.2017

ОДЕССА, 31 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — С 1 февраля восстанавливается движение троллейбусного маршрута №7 до площади Льва Толстого, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 31 января, в КП «Одесгорэлектротранс».

По информации КП «ОГЭТ», с 1 февраля восстанавливается движение троллейбусного маршрута №7, временно курсирующего до железнодорожного вокзала, по маршруту «ул. Архитекторская — пл. Льва Толстого».

Маршрут будет проходить через улицы Пушкинскую, Ришельевскую, Бунина и Л. Толстого.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Колонка автора
Артём Филипенко
Хромой тигр Восточной Европы. Как популисты в Румынии ставят крест на «экономическом чуде»
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство

 
Loading...

Последние новости:
17:11 31.01.2017
Схема движения нескольких маршруток в районе Соборной площади будет изменена со 2 по 6 февраля
16:09 31.01.2017
Двое одесситов примут участие в полуфинале национального отбора на Евровидение
14:55 31.01.2017
Участник «Лаборатории молодых режиссёров» будет ставить в ТЮЗе семейный спектакль «Лёгкие шаги»
13:41 31.01.2017
Служба занятости области в 2016 году выдала полтысячи разрешений на применение труда иностранцев
13:10 31.01.2017
557 одесситов получили в 2016 году адресную муниципальную помощь на погашение долгов за ЖКУ


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.009