«Надеемся, что уже весной внутренние авиарейсы будет принимать новый терминал», — мэр

16:17 / 30.01.2017

ОДЕССА, 30 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесский городской голова Геннадий Труханов выразил надежду, что уже весной 2017 года пассажиров внутренних рейсов будет принимать новый терминал Одесского аэропорта, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом Г. Труханов сообщил сегодня, 30 января, в ходе аппаратного совещания в Одесском городском совете.

По его словам, новый терминал международного аэропорта «Одесса» уже сдан в эксплуатацию. Таким образом, завершен первый этап строительства нового терминала, и объект уже принят в эксплуатацию. Правда, как отметил мэр, еще предстоит прием в эксплуатацию на местном уровне, поскольку это было одним из требований.

«Принимать будем как технологический объект. То есть, не только построенное здание, но и все, что связано с работой аэропорта: багажное отделение, стойки регистрации, будем проверять наличие всего, что необходимо. В том числе, подключенная котельная — сегодня мы не знаем, работает она или нет, и отапливает ли новое помещение», — заявил мэр.

«Мы ожидаем, что весной этого года внутренние рейсы будет обслуживать новый терминал», — добавил Г. Труханов.

Также мэр подчеркнул, что Одесса — единственный город, предоставивший все документы для того, чтобы получить финансирование на строительство взлетно-посадочной полосы и начать работы уже в этом году.