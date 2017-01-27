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«Одесгорэлектротранс» планирует выпускать на маршруты по одному новому трамваю в месяц
17:01 / 30.01.2017

ОДЕССА, 30 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — КП «Одесгорэлектротранс» планирует выпускать на маршруты города по одному новому трамваю в месяц, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 30 января, в Департаменте информации Одесского городского совета.

Как отметили в департаменте, сегодня, 30 января, на маршрут вышел очередной, уже пятый, трамвайный вагон с частично низким полом производства коммунального предприятия «Одесгорэлектротранс».

Первый из двенадцати планируемых к выпуску в 2017 году новый вагон прошел обкатку 27 января и теперь будет работать на маршруте №7.

Модернизированный вагон оборудован пандусом для заезда пассажиров на инвалидных колясках, визуальной информационной системой оповещения маршрута следования для пассажиров с нарушениями слухового аппарата, а также звуковой информационной системой для оповещения пассажиров с недостатками зрения. Установлены новые современные мягкие сидения.

В настоящее время в Одессе работают шесть трамвайных вагонов с частично низким уровнем пола, пять из которых созданы в вагоноремонтных мастерских КП «Одесгорэлектротранс» на Алексеевской площади.

«Уже в феврале на маршруты планируют выпустить еще один вагон. В планах КП — выпуск на маршруты города по одному новому трамваю в месяц», — сообщили в департаменте.

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Артём Филипенко
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