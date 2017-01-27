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Цены на основные марки бензина и дизельное топливо в Одессе сегодня, 30 января
11:54 / 30.01.2017

ОДЕССА, 30 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Цены на основные марки бензина и дизельное топливо в Одессе сегодня, 30 января.

А 95 А 92 А 80 ДТ
WOG 26.49 25.49 23.49
Катрал 24.37 22.89 20.77 20.97
Укрнафта 23.00 22.50 21.00
Алькор 23.47 22.77 20.97
Socar 26.47 25.47 23.47
Окко 26.49 25.49 23.49
Минимум 23.00 22.50 20.77 20.97
Максимум 26.49 25.49 20.77 23.49

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