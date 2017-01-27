Одесса > Новости > Транспорт Цены на основные марки бензина и дизельное топливо в Одессе сегодня, 30 января 11:54 / 30.01.2017 ОДЕССА, 30 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Цены на основные марки бензина и дизельное топливо в Одессе сегодня, 30 января. А 95 А 92 А 80 ДТ WOG 26.49 25.49 — 23.49 Катрал 24.37 22.89 20.77 20.97 Укрнафта 23.00 22.50 — 21.00 Алькор 23.47 22.77 — 20.97 Socar 26.47 25.47 — 23.47 Окко 26.49 25.49 — 23.49 Минимум 23.00 22.50 20.77 20.97 Максимум 26.49 25.49 20.77 23.49 версия для печати