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Аэропорт опроверг обвинения в недоливе топлива, поскольку не занимается поставкой горючего авиакомпаниям
11:16 / 28.01.2017

ОДЕССА, 28 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В пресс-службе ООО «Международный аэропорт «Одесса» заявили, что обвинения в недоливе топлива в адрес аэропорта не соответствуют действительности, поскольку МАО вообще не занимается поставкой топлива авиакомпаниям, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 28 января, в пресс-службе ООО «Международный аэропорт «Одесса», комментируя распространенную в СМИ информации о «недоливе топлива в Одесском аэропорту».

«ООО «Международный аэропорт «Одесса» не занимается закупкой и поставкой топлива авиакомпаниям. Вопросы поставки и заправки авиационным топливом находятся в сфере отношений между потребителями топлива (авиакомпаниями) и аккредитованными топливными агентами, имеющими соответствующие сертификаты Госавиаслужбы Украины.

В рамках досудебного расследования, Служба безопасности Украины проводит проверку фактов недостачи топлива при заправке авиакомпании LOT Polish Airlines. Администрация аэропорта оказывает полное содействие в рамках проводимого расследования», — заявили в пресс-службе.

Также в аэропорту сообщили, что вчера, 27 января, была проведена рабочая встреча директора ООО «Международный аэропорт «Одесса» Виталия Портянко и начальника станции ПЛЛ «ЛОТ» С.А. в Одессе Сергея Саушина. Представитель польского перевозчика сообщил, что авиакомпания LOT не имеет и не может иметь претензий к ООО «Международный аэропорт «Одесса», которое не занимается поставкой и заправкой топлива в аэропорту. Представитель авиакомпании также заверил директора аэропорта в отсутствии претензий к качеству и количеству топлива за весь период полетов авиакомпании.

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