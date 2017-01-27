Ещё 5 новых троллейбусов выходят на одесские маршруты

17:10 / 27.01.2017

ОДЕССА, 27 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В ближайшие дни на маршруты города выйдут ещё 5 новых низкопольных троллейбусов «Богдан», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 27 января, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, сегодня, 27 января, мэр Одессы Геннадий Труханов посетил с рабочим визитом троллейбусное депо на улице 25-й Чапаевской дивизии, куда были доставлены еще пять новых троллейбусов «Богдан-Т701.17» из десяти, приобретенных за бюджетные средства в прошлом году. Уже в ближайшие дни эти низкопольные троллейбусы выйдут на маршруты города.

Директор КП «Одесгорэлектротранс» Дмитрий Жеман отметил, что за полгода работы на маршрутах города первые пять троллейбусов «Богдан» показали прекрасные эксплуатационные качества.

Также в прошлом году коммунальное предприятие «Одесгорэлектротранс» приобрело автомобиль КамАЗ для «нестандартных ситуаций», таких как январский снегопад.

СПРАВКА: Богдан Т 70117 — 12-метровый низкопольный троллейбус. Общая пассажировместимость — 105 человек, в том числе 34 места для сидения. Троллейбус оборудован механизмом автоматического складывания токоприемника при его сходе с контактной сети. Встроенный бортовой компьютер на панели водителя отображает информацию о работе основных узлов и агрегатов троллейбуса, что позволяет оперативно реагировать на изменения в работе.

Троллейбус оборудован пандусом и креплениями для фиксации инвалидной коляски в салоне. Установлена функция снижения уровня правой части кузова к уровню посадочной площадки. Троллейбус оборудован кондиционером в кабине водителя, системой видеонаблюдения за передним, средним и задним посадочными площадками, а также зоной позади троллейбуса. Установлена система связи Wi-Fi.