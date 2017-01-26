Мэр намерен обсудить с руководством АМПУ проблему разгрузки улиц города от фур, следующих в порт

15:12 / 26.01.2017

ОДЕССА, 26 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесский городской голова Геннадий Труханов намерен обсудить с руководителями АМПУ и Администрации Одесского порта проблему разгрузки улиц города от большегрузного транспорта, следующего в порт, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом городской голова заявил сегодня, 26 января, в ходе заседания исполнительного комитета горсовета.

Так, на заседании исполкома мэр заявил о своём намерении встретиться 27 января с новым руководителем АМПУ Райвисом Вецкагансом и и. о. начальника Администрации Одесского морского порта Александром Зубиком.

По словам Г. Труханова, цель этих переговоров — решение вопроса долевого участия порта (в том числе, финансового) в развитии и построении инфраструктуры города. В первую очередь — договориться о создании на въезде в порт, минимум, трёх пропускных пунктов для большегрузного транспорта, что позволит, по словам мэра, полностью убрать с городских улиц многотонные фуры.

Мэр также намерен обратиться к министру инфраструктуры Украины по поводу необходимости замены всех коммуникаций улицы Приморской, а также строительства трёх километров так называемой дороги «Хаджибей-2», ведущей в порт. На реализацию данного проекта необходимо 108 млн. грн.