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Мэр намерен обсудить с руководством АМПУ проблему разгрузки улиц города от фур, следующих в порт
15:12 / 26.01.2017
ОДЕССА, 26 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесский городской голова Геннадий Труханов намерен обсудить с руководителями АМПУ и Администрации Одесского порта проблему разгрузки улиц города от большегрузного транспорта, следующего в порт, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом городской голова заявил сегодня, 26 января, в ходе заседания исполнительного комитета горсовета.
Так, на заседании исполкома мэр заявил о своём намерении встретиться 27 января с новым руководителем АМПУ Райвисом Вецкагансом и и. о. начальника Администрации Одесского морского порта Александром Зубиком.
По словам Г. Труханова, цель этих переговоров — решение вопроса долевого участия порта (в том числе, финансового) в развитии и построении инфраструктуры города. В первую очередь — договориться о создании на въезде в порт, минимум, трёх пропускных пунктов для большегрузного транспорта, что позволит, по словам мэра, полностью убрать с городских улиц многотонные фуры.
Мэр также намерен обратиться к министру инфраструктуры Украины по поводу необходимости замены всех коммуникаций улицы Приморской, а также строительства трёх километров так называемой дороги «Хаджибей-2», ведущей в порт. На реализацию данного проекта необходимо 108 млн. грн.
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Сергей Гриневецкий
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