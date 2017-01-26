YanAir с 3 июня будет выполнять прямые рейсы из Одессы в Тбилиси и Батуми

14:49 / 26.01.2017

ОДЕССА, 26 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — С 3 июня украинская авиакомпания YanAir начнет выполнять регулярные прямые рейсы из Международного аэропорта «Одесса» в Тбилиси и Батуми, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 26 января, в пресс-службе ООО «Международный аэропорт «Одесса».

По информации пресс-службы, с 3 июня YanAir будет выполнять прямые рейсы из Одессы в Тбилиси и Батуми.

Рейсы «Одесса – Тбилиси» будут выполняться два раза в неделю с вылетом из Одессы по четвергам и воскресеньям в 16:00, из Тбилиси — в 13:30 по местному времени. Время в пути — 2 часа 10 минут.

Рейсы по маршруту «Одесса – Батуми» будут выполняться два раза в неделю по средам и субботам. Отправление из Одессы — в 15:15, из Батуми — в 13:15. Время в пути — 2 часа.

Оба рейса будут выполняться на самолете Boeing 737.

СПРАВКА: YanAir — украинская авиакомпания, базируется в Международном аэропорту «Киев» (Жуляны). Флот авиакомпании насчитывает один самолет Airbus 321, три самолета Airbus 320, два Boeing 737 и два турбовинтовых Saab 340.

Международный аэропорт «Одесса» входит в ТОП-3 крупнейших аэропортов Украины по количеству обслуженных пассажиров по итогам 2016 года, связан регулярными и чартерными рейсами с городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.