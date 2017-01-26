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Депутат горсовета высказалась в поддержку жителей Пересыпи, перекрывающих движение большегрузного транспорта
14:26 / 26.01.2017

ОДЕССА, 26 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Конфликтная ситуация сложилась на сегодняшнем заседании исполнительного комитета Одесского городского совета из-за ситуации с перекрытием жителями Пересыпи трассы для большегрузного транспорта, следующего в порт, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

В ходе заседания исполкома выступил начальник Управления превентивной деятельности ГУНП области Иван Ищенко, заявивший, что, очевидно, нужно и городу и правоохранительным органам предпринимать совместные усилия в связи с противостояниями и конфликтами, ежедневно возникающими в районе улиц Церковная, Щёголева, Одария в связи с перекрытием местными жителями автодорог для большегрузного транспорта, следующего в порт.

Он также заявил, что вследствие таких конфликтов приходится ежедневно доставлять в дежурную часть нескольких правонарушителей.

В ответ депутат горсовета Антонина Наконечная заявила: «С этими людьми ежедневно стою я, как житель этого района. Это не БОМЖи, не хулиганы, как их называют — это местные жители, которых я никому в обиду не дам». Она также заявила, что правоохранительные органы намеренно завезли туда «титушек», которые избивали жителей и увозили их в полицию.

И. Ищенко ответил, что полиция работает только в правовом поле, поскольку никто не имеет права перекрывать трассы, а забирали в дежурную часть «только правонарушителей». Начальник управления также добавил, что если у водителя большегрузного транспорта есть разрешение на въезд в порт, он должен заехать, но на сегодняшний день водители грузовиков предпочитают заплатить штраф в 250 грн., вместо пошлины в 600 грн. в пункте европропуска.

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Сергей Гриневецкий
ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ — ДЕНЬ ДЛЯ РАЗДУМИЙ
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.

 
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