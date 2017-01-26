ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
русская версия | english version
Актуальные темы
Колонка автора
Мониторинги
Обзоры
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Конкурс журналистов
Голосование
Когда Вы обычно убираете/выбрасываете ёлку?
В течение недели после 1 января
В середине — конце января
В феврале
Весной
Ближе к следующему Новому году
Вообще не ставим ёлку
 
Погода




Цены на основные марки бензина и дизельное топливо в Одессе сегодня, 26 января
11:53 / 26.01.2017

ОДЕССА, 26 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Цены на основные марки бензина и дизельное топливо в Одессе сегодня, 26 января.

А 95 А 92 А 80 ДТ
WOG 26.49 25.49 23.49
Катрал 24.27 22.79 20.77 20.97
Укрнафта 22.50 22.00 20.50
Алькор 23.47 22.77 20.97
Socar 26.47 25.47 23.47
Окко 26.49 25.49 23.49
Минимум 22.50 22.00 20.77 20.50
Максимум 26.49 25.49 20.77 23.49

версия для печати
Поиск:
расширенный

Колонка автора
Сергей Гриневецкий
ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ — ДЕНЬ ДЛЯ РАЗДУМИЙ
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.

 
Loading...

Последние новости:
17:51 26.01.2017
В пятницу, 27 января, в ряде домов Одессы снова не будет света
17:48 26.01.2017
«Капремонт дороги к «Морской симфонии» продолжается с учётом противооползневых мер», — Рябоконь
17:05 26.01.2017
Реконструкция Греческого парка откладывается до оформления всех разрешительных документов
16:49 26.01.2017
6,4 миллиона гривен будет выделено в 2017 году на достройку газопровода в Измаильском районе
16:16 26.01.2017
Два подпольных цеха по пошиву брендовой спортивной одежды выявлены в Авангарде


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.215