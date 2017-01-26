10 пассажирских поездов задерживаются в пути из-за схода грузовых вагонов на ОЖД

10:38 / 26.01.2017

ОДЕССА, 26 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 10 пассажирских поездов задерживаются в пути из-за схода вагонов-зерновозов на станции «Каменка» Одесской железной дороги, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 26 января, в пресс-центре «Укрзализныци».

По информации пресс-центра, сегодня, 26 января, в 4:25 на станции «Каменка» (Черкасская область) регионального филиала «Одесская железная дорога» с подъездного пути ООО «АДМ Каменский элеватор» самовольно сдвинулись с места 10 зерновозов (7 пустых и 3 груженых зерном). В результате происшествия семь вагонов сошли с рельсов, повредили контактные опоры, вместе с жестким поперечным соединением и перекрыли главные пути.

Специалисты «Укрзализныци» выясняют, какие нарушения эксплуатационной технологии допустило предприятие пути на своей подъездной железнодорожной ветке.

По состоянию на 8 утра поезда пропускают по трем путям с помощью тепловозной тяги. Из-за этого задерживаются 10 пассажирских поездов: №110 Львов — Херсон, №120 Львов — Кривой Рог, №732 Киев — Запорожье, №776 Киев — Харьков, №70 Львов — Мариуполь, №11 Новоалексеевка — Киев, №137 Одесса — Черкассы, №73 Кривой Рог — Москва, №739 Кривой Рог — Киев и №733 Запорожье — Киев. Ориентировочное время задержки поездов может составить до 3 часов. Объявления на вокзалах предупреждают пассажиров о задержках поездов.

Последствия схода железнодорожники ликвидируют с помощью восстановительных поездов. На восстановлении контактной сети работают 36 электриков, а также специалисты безопасности движения, автоматики и связи, строители, водители и др.