ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
русская версия | english version
Актуальные темы
Колонка автора
Мониторинги
Обзоры
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Конкурс журналистов
Голосование
Когда Вы обычно убираете/выбрасываете ёлку?
В течение недели после 1 января
В середине — конце января
В феврале
Весной
Ближе к следующему Новому году
Вообще не ставим ёлку
 
Погода




10 пассажирских поездов задерживаются в пути из-за схода грузовых вагонов на ОЖД
10:38 / 26.01.2017

ОДЕССА, 26 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 10 пассажирских поездов задерживаются в пути из-за схода вагонов-зерновозов на станции «Каменка» Одесской железной дороги, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 26 января, в пресс-центре «Укрзализныци».

По информации пресс-центра, сегодня, 26 января, в 4:25 на станции «Каменка» (Черкасская область) регионального филиала «Одесская железная дорога» с подъездного пути ООО «АДМ Каменский элеватор» самовольно сдвинулись с места 10 зерновозов (7 пустых и 3 груженых зерном). В результате происшествия семь вагонов сошли с рельсов, повредили контактные опоры, вместе с жестким поперечным соединением и перекрыли главные пути.

Специалисты «Укрзализныци» выясняют, какие нарушения эксплуатационной технологии допустило предприятие пути на своей подъездной железнодорожной ветке.

По состоянию на 8 утра поезда пропускают по трем путям с помощью тепловозной тяги. Из-за этого задерживаются 10 пассажирских поездов: №110 Львов — Херсон, №120 Львов — Кривой Рог, №732 Киев — Запорожье, №776 Киев — Харьков, №70 Львов — Мариуполь, №11 Новоалексеевка — Киев, №137 Одесса — Черкассы, №73 Кривой Рог — Москва, №739 Кривой Рог — Киев и №733 Запорожье — Киев. Ориентировочное время задержки поездов может составить до 3 часов. Объявления на вокзалах предупреждают пассажиров о задержках поездов.

Последствия схода железнодорожники ликвидируют с помощью восстановительных поездов. На восстановлении контактной сети работают 36 электриков, а также специалисты безопасности движения, автоматики и связи, строители, водители и др.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Колонка автора
Сергей Гриневецкий
ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ — ДЕНЬ ДЛЯ РАЗДУМИЙ
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.

 
Loading...

Последние новости:
17:51 26.01.2017
В пятницу, 27 января, в ряде домов Одессы снова не будет света
17:48 26.01.2017
«Капремонт дороги к «Морской симфонии» продолжается с учётом противооползневых мер», — Рябоконь
17:05 26.01.2017
Реконструкция Греческого парка откладывается до оформления всех разрешительных документов
16:49 26.01.2017
6,4 миллиона гривен будет выделено в 2017 году на достройку газопровода в Измаильском районе
16:16 26.01.2017
Два подпольных цеха по пошиву брендовой спортивной одежды выявлены в Авангарде


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.293