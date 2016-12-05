Средний возраст пассажирских вагонов на ОЖД достигает 31 года

09:41 / 24.01.2017

ОДЕССА, 24 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Средний возраст пассажирских вагонов Одесской железной дороги достигает 31 года, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 24 января, в пресс-центре регионального филиала «Одесская железная дорога».

Как отметили в пресс-центре, сейчас рабочий парк регионального филиала составляет 590 пассажирских вагонов, средний возраст которых достигает 31 года.

В 2016 году работники регионального филиала «Одесская железная дорога» ОАО «Укрзализныця» выполнили на 100% объем запланированных работ по ремонту пассажирских вагонов. Так, за 12 месяцев перед одесскими железнодорожниками была поставлена задача отремонтировать 330 вагонов, что в течение отчетного периода и было сделано. В целом работники филиала в течение года отремонтировали деповским ремонтом 203 пассажирских вагона, капитальным ремонтом первого объема — 127 вагонов.

В частности, в условиях пассажирского вагонного депо «Одесса-Главная» в соответствии с плановым заданием было обновлено 198 вагонов (в объеме деповского ремонта). В пассажирском вагонном депо «Николаев» капитально (в объеме КР-1) отремонтирован 31 вагон и еще 5 вагонов — деповским ремонтом. В вагонном депо «Каховка» капитальным ремонтом первого объема отремонтировано 96 пассажирских вагонов.