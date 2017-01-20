«ДТП на станции «Одесса-Порт» спровоцировал водитель грузовика», — пресс-центр ОЖД

16:53 / 20.01.2017

ОДЕССА, 20 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По заявлению пресс-центра Одесской железной дороги, столкновение тепловоза с грузовым автомобилем DAF спровоцировал водитель грузовика, нарушивший ПДД в части правил проезда через железнодорожный переезд, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 20 января, в пресс-центре ОЖД, комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что причиной ДТП на станции «Одесса-Порт» стало состояние алкогольного опьянения работника железнодорожного переезда и его ошибка.

В комментарии ОЖД отмечается: «19 января в 22:20 на станции «Одесса-Порт» произошло столкновение маневрового тепловоза локомотивного депо ст. «Одесса-Сортировочная» с грузовым автомобилем DAF. Дорожно-транспортное происшествие произошло на технологическом проезде «Таможенный» во время выполнения маневровых работ по перестановке 11 пустых вагонов. В момент происшествия тепловоз двигался на скорости 5 км/ч при исправно работающей сигнализации.

Между тем, водитель грузовика проигнорировал требования дорожных знаков и запрещающий сигнал светофоров и выехал на переезд, предварительно не убедившись в отсутствии подвижного состава на пути. Таким образом, причиной ДТП стало нарушение водителем грузовика п. 20.2 Правил дорожного движения Украины по проезду через железнодорожный переезд.

Травмированных в ходе происшествия нет. Задержки поездов допущено не было.

Информация, распространенная в СМИ, о состоянии алкогольного опьянения работника железнодорожного переезда или его ошибки, повлекшей данное происшествие, является недостоверной».