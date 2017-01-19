99 краж грузов и матценностей ОЖД было раскрыто в 2016 году

15:38 / 19.01.2017

ОДЕССА, 19 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В 2016 году было раскрыто 99 случаев краж грузов и материальных ценностей Одесской железной дороги на общую сумму более миллиона гривен, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 19 января, в пресс-центре ОЖД.

По информации пресс-центра, в 2016 г. на железной дороге было раскрыто 99 случаев краж на сумму 1 млн. 38 тыс. грн. Из них 37 случаев краж грузов на сумму 84 тыс. 909 грн. и 62 случая краж материальных ценностей на сумму 953 тыс. 408 грн.

Кроме того, на ОЖД сложилась сложная ситуация по хищению материалов верхнего строения пути и хищений и сигнализационного оборудования. В частности в хозяйстве путей зафиксировано 213 случаев хищений, а в хозяйстве сигнализации и связи — 160. По этим двум хозяйствам материальный ущерб от краж за год составил 5 млн. 124 тыс. грн.

Всю информацию по каждому случаю кражи железнодорожники оперативно предоставляют в правоохранительные органы для дальнейшего расследования.