|
русская версия | english version
|
|
99 краж грузов и матценностей ОЖД было раскрыто в 2016 году
15:38 / 19.01.2017
ОДЕССА, 19 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В 2016 году было раскрыто 99 случаев краж грузов и материальных ценностей Одесской железной дороги на общую сумму более миллиона гривен, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 19 января, в пресс-центре ОЖД.
По информации пресс-центра, в 2016 г. на железной дороге было раскрыто 99 случаев краж на сумму 1 млн. 38 тыс. грн. Из них 37 случаев краж грузов на сумму 84 тыс. 909 грн. и 62 случая краж материальных ценностей на сумму 953 тыс. 408 грн.
Кроме того, на ОЖД сложилась сложная ситуация по хищению материалов верхнего строения пути и хищений и сигнализационного оборудования. В частности в хозяйстве путей зафиксировано 213 случаев хищений, а в хозяйстве сигнализации и связи — 160. По этим двум хозяйствам материальный ущерб от краж за год составил 5 млн. 124 тыс. грн.
Всю информацию по каждому случаю кражи железнодорожники оперативно предоставляют в правоохранительные органы для дальнейшего расследования.
|
Поиск:
Сергей Гриневецкий
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.
Loading...
Последние новости:
17:53 19.01.2017
17:32 19.01.2017
16:52 19.01.2017
13:58 19.01.2017
13:47 19.01.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.009
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»