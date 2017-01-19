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Цены на основные марки бензина и дизельное топливо в Одессе сегодня, 19 января
11:56 / 19.01.2017
ОДЕССА, 19 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Цены на основные марки бензина и дизельное топливо в Одессе сегодня, 19 января.
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Сергей Гриневецкий
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.
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