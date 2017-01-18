Самым популярным зимним направлением-2016 на ОЖД было львовское, летним — киевское и харьковское

14:47 / 18.01.2017

ОДЕССА, 18 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Самым популярным зимним направлением пассажирских перевозок в 2016 году на ОЖД было львовское, летним — киевское и харьковское, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 18 января, в пресс-центре регионального филиала «Одесская железная дорога» ОАО «Укрзализныця».

По информации пресс-центра, среди самых популярных направлений ОЖД периода зимних перевозок-2016 оказалось львовское направление, в частности, поезда №108/107 «Одесса – Ужгород», №136/135 «Одесса – Черновцы», №228/227 «Одесса – Львов», №95/96 «Черкассы – Львов», №256/255 «Херсон – Львов».

А летом прошлого года большим спросом пользовались поезда формирования филиала №106/105 «Одесса – Киев», №148/147 «Одесса – Киев», №210/209 «Николаев – Киев», №60/59 «Одесса – Харьков», №270/269 «Одесса – Харьков», №92/91 «Одесса – Константиновка».

При этом популярность имели маршруты как прямого, так и обратного направлений.