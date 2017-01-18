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Более 4,5 миллиона пассажиров оформили проезд в билетных кассах ОЖД в 2016 году
14:36 / 18.01.2017
ОДЕССА, 18 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Более 4,5 млн. пассажиров оформили проезд в билетных кассах Одесской железной дороги в 2016 году, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 18 января, в пресс-центре регионального филиала «Одесская железная дорога» ОАО «Укрзализныця».
По информации пресс-центра, в 2016 году общее количество пассажиров, которые оформили проезд в билетных кассах регионального филиала «Одесская железная дорога» в дальнем и местном сообщении, выросло на 7,5%.
Согласно информации службы пассажирских перевозок филиала, в прошлом году количество таких пассажиров составила 4 млн. 547,8 тыс. чел., тогда как в 2015 году услугой билетных касс воспользовалось 4 млн. 231,8 тыс. чел.
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Сергей Гриневецкий
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