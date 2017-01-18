Одесса > Новости > Транспорт Цены на основные марки бензина и дизельное топливо в Одессе сегодня, 18 января 11:57 / 18.01.2017 ОДЕССА, 18 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Цены на основные марки бензина и дизельное топливо в Одессе сегодня, 18 января. А 95 А 92 А 80 ДТ WOG 25.99 24.99 — 22.99 Катрал 23.77 22.79 20.27 20.97 Укрнафта 22.50 22.00 — 20.50 Алькор 23.47 22.77 — 20.97 Socar 25.97 24.97 — 22.97 Окко 25.99 24.99 — 22.99 Минимум 22.50 22.00 20.27 20.40 Максимум 25.99 24.99 20.27 22.99 версия для печати