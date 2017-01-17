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Цены на основные марки бензина и дизельное топливо в Одессе сегодня, 17 января
11:55 / 17.01.2017

ОДЕССА, 17 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Цены на основные марки бензина и дизельное топливо в Одессе сегодня, 17 января.

А 95 А 92 А 80 ДТ
WOG 25.99 24.99 22.99
Катрал 23.77 22.79 20.27 20.97
Укрнафта 22.50 22.00 20.50
Алькор 23.47 22.77 20.97
Socar 25.97 24.97 22.97
Окко 25.99 24.99 22.99
Минимум 22.50 22.00 20.27 20.40
Максимум 25.99 24.99 20.27 22.99

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Сергей Гриневецкий
ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ — ДЕНЬ ДЛЯ РАЗДУМИЙ
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.

 
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