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14-15 января с Пушкинской и Ришельевской будут вывозить снег
14:10 / 13.01.2017
ОДЕССА, 13 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В выходные дни, 14-15 января, будет производиться вывоз снега с ул. Пушкинской и ул. Ришельевской, в связи с чем движение транспорта будет затруднено, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 13 января, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По информации департамента, с 21:00 13 января по 15 января будет затруднено движение по ул. Пушкинской и ул. Ришельевской, откуда будет производиться погрузка и вывоз снега сотрудниками коммунального предприятия «Городские дороги».
Для погрузки снега планируется временно перекрывать движение автотранспорта по отдельным кварталам.
Одесситов просят не оставлять автотранспортные средства на обочинах ул. Пушкинской и ул. Ришельевской и по возможности выбирать другие маршруты следования.
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Сергей Гриневецкий
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.
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