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Погода




14-15 января с Пушкинской и Ришельевской будут вывозить снег
14:10 / 13.01.2017

ОДЕССА, 13 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В выходные дни, 14-15 января, будет производиться вывоз снега с ул. Пушкинской и ул. Ришельевской, в связи с чем движение транспорта будет затруднено, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 13 января, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, с 21:00 13 января по 15 января будет затруднено движение по ул. Пушкинской и ул. Ришельевской, откуда будет производиться погрузка и вывоз снега сотрудниками коммунального предприятия «Городские дороги».

Для погрузки снега планируется временно перекрывать движение автотранспорта по отдельным кварталам.

Одесситов просят не оставлять автотранспортные средства на обочинах ул. Пушкинской и ул. Ришельевской и по возможности выбирать другие маршруты следования.

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